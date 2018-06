Tutto pronto per le Frecce Tricolori, mezzora di acrobazie sul cielo sopra il Foro Italico

Tutto pronto per lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Palermo. Stamattina si è svolta una riunione di pubblica sicurezza in Prefettura. La pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana si esibirà - come annunciato mesi fa - domenica 8 luglio. Lo spettacolo si svolgerà sul cielo sopra al Foro Italico nel tardo pomeriggio, intorno alle 18. L'esibizione durerà circa 30 minuti.

Al tavolo stamattina erano seduti il Questore, il Prefetto, le autorità per la pubblica sicurezza, l'Enac, l'Enav e l'aeroclub Palermo Boccadifalco. Prima dell'esibizione della "punta di diamante" dell'aeronautica infatti, si svolgerà un "air show" dell'aeroclub. Quindi spazio ai 10 aerei, 9 in formazione e uno solista, che delizieranno gli occhi dei tanti palermitani che sicuramente affolleranno il prato. Poco più di 30 minuti di acrobazie, poi l'atterraggio all'aeroporto Falcone-Borsellino.

Le Frecce Tricolori, il cui nome per esteso è Pattuglia Acrobatica Nazionale, costituente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, sono nate nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica Militare di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. Sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, ed il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie, le ha rese le più famose. Dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU, e la sede è l'aeroporto di Rivolto (UD).