Nozze d'argento per Ficarra e Picone: e l'Arena di Verona spalanca le porte

L’Arena di Verona apre le porte alla comicità di Ficarra e Picone, che calcheranno per la prima volta nella loro carriera artistica, il prestigioso palco della città veneta, il prossimo 22 luglio con il loro spettacolo “Abbiamo fatto…25 anni”, che si snoderà in oltre cento tappe in giro per l’Italia e che prenderà il via il prossimo 2 maggio da La Spezia.

Al fitto calendario in via di definizione, si aggiungono oltre Verona, anche Biella il 19 maggio, Stupinigi il 6 luglio, Benevento il 9 luglio e Pescara il 24 luglio. Mentre a Palermo saranno di scena dal 6 al 21 giugno al Teatro di Verdura. Da oggi i biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone (www.ticketone.it) e dal 29 gennaio nelle prevendite abituali.

Dopo il grande successo nelle sale con il loro ultimo film, Il Primo Natale, Ficarra e Picone scaldano i motori per il grande ritorno a teatro, per celebrare i venticinque anni di sodalizio artistico con un tour teatrale importante che li vedrà protagonisti nelle più prestigiose venues della Penisola. Più di cento date per abbracciare in lungo e largo l’affezionato pubblico, con uno spettacolo in cui Salvo e Valentino si racconteranno con aneddoti, curiosità della loro carriera, pezzi di repertorio e altri inediti, scritti proprio per festeggiare il ritorno sul palco per questa importante ricorrenza.



