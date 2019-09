Eva Riccobono nuda in mezzo alla natura: "Sono sempre stata un animale selvaggio"

Due foto a distanza di pochi giorni in cui compare completamente nuda in mezzo alla natura. Eva Riccobono torna a far parlare di sé postando due immagini senza veli sul suo account Instagram. Nata a Palermo 36 anni e mezzo fa (da madre tedesca e papà palermitano) la supermodella, attrice e conduttrice televisiva appare nuda in mezzo alla natura: "La cosa che per me è più difficile - ha scritto nel commento che accompagna una delle due foto - al ritorno dalle vacanze estive è proprio il ritorno alla civiltà. Vestiti, scarpe, città e rumori non mi piacciono. Mi sono sempre sentita un animale selvaggio, il mio carattere, le mie decisioni la mia sempre poca voglia sin da piccola di mettermi le scarpe o tagliarmi i capelli. E voi amate più la città o la natura?". Parole che esprimono un vero e proprio inno alla libertà.