"Energy street social" di Tommaso Chiappa, l’arte si fa metafora della sostenibilità ambientale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si chiama “Energy Street Social” il nuovo progetto dall’artista Tommaso Chiappa che mette in relazione l’arte con i luoghi di lavoro, l’energia pulita e la riqualificazione urbana. L’artista palermitano, che si è distinto per aver portato l'arte fuori dai tradizionali circuiti espositivi, nelle fabbriche, negli uffici e negli istituti clinici, già lo scorso giugno ha dato vita a un’operazione di riqualificazione urbana dal titolo “People United”, dipingendo a mano quaranta figure a colori di grandezza naturale su una superficie murale di 30 metri quadrati adiacente al liceo artistico “Gregorio Ugdulena” di Termini Imerese. Da quel progetto nasce l’idea di “Energy Street Social”, realizzato in collaborazione con l’azienda Genovese srl (Zona Industriale di Termini Imerese) che opera nel settore delle energie alternative e rinnovabili. Il progetto sarà inaugurato martedì 3 dicembre alle ore 10 presso la sede dell'azienda.

Il nuovo progetto, che ha impegnato l'autore per un mese e mezzo, prevede un ciclo pittorico con figure a grandezza naturale - raffiguranti uomini, donne, studenti, operai - di diverso colore, che si sviluppa sia lungo il perimetro esterno sia all’interno dell’azienda. Complessivamente sono oltre 100 mq di superficie dipinta. Gli interventi esterni, realizzati a diverse altezze, hanno richiesto l’impiego di mezzi elevatori. Chiappa ha dipinto, inoltre, l’ingresso con forme geometriche colorate, che trasmettono un’idea di innovazione e dinamismo. All’interno le installazioni permanenti di strisce multicultural hanno interessato le pareti della sala centrale, deposito e macchinari, mentre negli uffici sono state allestite esposizio ni di opere su tela di piccole dimensioni.

Diversi i significati sottesi al progetto “Energy Street Social”. In primo luogo, l'autore ha inteso veicolare la metafora del rapporto tra l’energia creativa dell’arte, capace di rinnovarsi eternamente, con i concetti di innovazione, sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili, oggi indispensabili per invertire la rotta del cambiamento climatico e salvare il pianeta. In secondo luogo, c’è la volontà di un’arte sociale che faccia dialogare la pittura murale esterna con l’area industriale circostante, rendendola esteticamente più gradevole. Infine, l'opera fa sì che l’arte contamini gli spazi organizzati in funzione del lavoro e della produzione, regalando l’emozione del bello e dell’espressione creativa a chi vi opera quotidianamente. L’installazione sarà visitabile dal pubblico nei giorni e negli orari di apertura de ll ’azienda. L’azienda Genovese srl, sorta nel 1993, opera con oltre 80 dipendenti nel settore degli impianti elettrici civili ed industriali, della fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, eolici e di cogenerazione. Dal 2001 è concessionaria Enel.

Tommaso Chiappa (Palermo, 1983) si è formato artisticamente a Milano, compiendo i suoi studi nell'Accademia di Brera e legando il proprio nome alla Galleria di Luciano Inga- Pin con alcune mostre che lo hanno fatto conoscere a un più vasto pubblico. Dal 2018 è art-director dello studio legale internazionale Damiani&Damiani, dove si occupa della creazione di eventi legati alla multiculturalità. da quell’anno ha avviato vari progetti di riqualificazione urbana a Bagheria e a Termini Imerese.

Info e contatti Tommaso Chiappa www.tommasochiappa.eu tommasochiappa7@gmail.com