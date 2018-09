Un documentario racconta il coraggio di don Pino Puglisi, a Brancaccio l'anteprima

Venticinque anni dopo il suo omicidio, Rai Storia ricorda il coraggio del prete di Brancaccio che osò sfidare la mafia mandando in onda il documentario di Antonia Pillosio ''Giuseppe Puglisi, beato e martire''. Il lavoro sarà trasmesso martedì 11 settembre alle 21.10 dopo un'introduzione di Paolo Mieli. Domani alle 21 sarà possibile vedere l'anteprima nazionale gratuita all'Auditorium comunale "Giuseppe Di Matteo"'.

La sera del 15 settembre 1993 don Pino Puglisi stava per rientrare a casa, in piazzale Anita Garibaldi, quando gli spararono alla nuca. La sua colpa? Essersi battuto per sottrarre all'influenza mafiosa i bambini del quartiere, destinati al reclutamento criminale. Per il suo omicidio verranno condannati all’ergastolo il boss Giuseppe Graviano, ritenuto il mandante, e Salvatore Grigoli, ritenuto l’esecutore materiale. Il documentario racconta la vita e l’impegno di don Puglisi attraverso le immagini delle Teche Rai e le testimonianze di quanti lo hanno conosciuto, come lo storico Andrea Riccardi, don Mario Torcivia e don Luigi Ciotti.