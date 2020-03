VIDEO | Coronavirus, la solidarietà parte dai giovani: volontari fanno la spesa per anziani e malati

Iniziativa lanciata con il gruppo Facebook "Solidarietà attiva Palermo emergenza Covid-19", che conta già oltre 1500 membri. "Non vogliamo sostituirci a chi lo fa per lavoro ma dare una mano in questo momento difficile. Il tutto sempre seguendo le regole e in sicurezza"