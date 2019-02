Cooking quiz show, in tv anche gli studenti dell'alberghiero Piazza

Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo Cooking quiz, un format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri d'Italia. Per la Sicilia hanno partecipato e potremo rivedere in tv anche gli studenti dell’Ipsseo Piazza di Palermo, dell’Ipsseo G.Falcone di Giarre e dell’Ipssar Federico II di Enna.

Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora. La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni. Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef Alma. E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso la sana e corretta alimentazione. Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori giornalieri! In Sicilia andrà in onda su Gold 78 canale 78 dal Lunedì al Venerdì alle ore 19.30, in replica dal Martedì al Sabato alle ore 13.00 e su TeleNova canale 14 dal Lunedì al Venerdì alle ore 22.30, in replica dal Martedì al Sabato alle ore 14.00. Cooking Quiz andrà in onda anche su Sky canale 845 e Tvsat canale 422 dal Lunedì al Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15.

Tutte le informazioni su cookingquiz.it

Cooking quiz è un progetto promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da Alam, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, Cna Agroalimentare, Coal, Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e Instagram @cooking_quiz.

Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store "Cookingquiz" senza spazi e allenati rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!