Adolescenti e trentenni, ecco chi sono i palermitani che cercano online le escort

I giornali lo hanno definito il Tripadvisor delle escort (o del sesso) e sembrerebbe che anche i palermitani ne siano rimasti stregati. Dall’inizio dell’anno infatti si sono collegati da Palermo ad Escort Advisor, il primo sito al mondo che offre recensioni reali di escort create dagli utenti, circa 150.000 utenti unici. La loro frequenza di visita è perfino superiore alla media nazionale, ovvero circa 1 visita ogni 5 settimane in media, per 10 profili consultati in media per visita.

A fare più clic è la fascia d'età che va dai 25 ai 34 (col 34% rispetto al 28% di media nazionale) fino ai 44 (col 31%). Meno tecnologici sono i 50enni e gli anziani palermitani: solo il 14% infatti si collega al sito di escort riducendo la percentuale al 3% con gli over 65. In linea con la media nazionale invece gli adolescenti: il 10% dei ragazzi dai 18 ai 24 anni per Palermo contro il 7% nel resto d'Italia.

Cosa è "escort advisor"

Dal 2014 ha rivoluzionato il settore degli annunci di incontri per adulti, introducendo una ventata di modernità e di trasparenza grazie alle recensioni degli utenti, che esprimono nella community online pareri ed opinioni su più di 61.000 escort e accompagnatrici nei paesi in cui il sito opera, in Italia, Spagna, Germania e UK.

In tutta Europa ha registrato più di 15 milioni di utenti unici nell’anno 2018 (fonte Google Analytics) di cui 13 milioni in Italia, il primo paese per utilizzo della piattaforma, pari al 57% dei maschi italiani di età maggiore di 18 anni. Nel 2019 ha registrato in Italia oltre 2 milioni di visitatori mensili che ne fanno uno dei 100 siti più visitati mensilmente nel paese, al 97esimo posto secondo Alexa.com (servizio di analytics web di Amazon).

Grazie alle recensioni e ai dati oggettivi che queste producono Escort Advisor permette ai propri utenti di avere una esperienza molto diversa da quella delle classiche bacheche di annunci: solo su Escort Advisor infatti è possibile ricercare per specifiche pratiche, o perfino per prezzo di un incontro.

Grazie ai dati ricavati dalle recensioni infatti è possibile cercare compagnia in base alle proprie tasche, rivolgendosi solo a donne disponibili ad un incontro all’interno del proprio budget. Il prezzo infatti è uno dei “filtri di ricerca” più utilizzati dai 13 milioni di utenti annuali di Escort Advisor.