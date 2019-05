Tv o web? Tre palermitani a Ciao Darwin per difendere il piccolo schermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tre palermitani approdano a Ciao Darwin, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e giunta alla sua ottava edizione. Il programma si conferma nel palinsesto Mediaset come il più seguito in prima serata, con picchi di 4 milioni e mezzo di telespettatori. Grande attesa per la settima puntata, che vedrà protagonisti diversi personaggi noti in Italia. I conduttori tv Sebastiano Anello e Giusy Randazzo e il lottologo Cristian Alaimo saranno tra i 50 rappresentanti della categoria “Tv” che si scontrerà contro il mondo del “web”. I migliori conduttori e personaggi della tv locale saranno in sfida con altrettanti influencer italiani. Una gara a colpi di giochi , dibattiti e defilèe di moda.

Sebastiano Anello, classe 1990, è un giovane conduttore palermitano. Tra i suoi lavori, la conduzione del reality show “Palermo bene” e varie apparizioni a L’eredità”, “Sbandati” e la recente partecipazione a “take me out”. Cristian Alaimo è un lottologo, cartomante e sensitivo. Giusy Randazzo è una delle più note conduttrici siciliane. Tra i suoi successi il film “Vite perdute”,”Grimaldi”, la partecipazione a “Uomini e donne” e la conduzione decennale del talk sportivo “Centrocampo” , trasmissione che condivide proprio insieme a Sebastiano e Cristian sul canale 91 del digitale terrestre in Sicilia. Riusciranno i 3 palermitani a far vincere la propria squadra? L’appuntamento è venerdi 17 maggio alle 21.10 su canale 5 con Ciao Darwin 8

Gallery