Il "made in Palermo" arriva a Dubai, lo stilista Salvo Martorana all'Arabia Fashion Week

Lo stilista palermitano Salvo Martorana è stato scelto dalla commissione tecnica dell’Arabia Fashion Week per partecipare alla decima edizione della settimana della moda Araba.

L'ammissione è stata ufficializzata poco prima di Natale e insieme al suo creativo Stefano Minniti ha raggiunto Dubai per definire gli aspetti commerciali. Trenta in tutto gli stilisti selezionati. "Dopo 10 anni di sacrifici e dedizione per la passione più grande della mia vita, la moda, il mese di marzo segnerà per noi l’inizio dell’evoluzione del brand. Sono sicuro che Dubai diventerà la mia seconda casa", dice Martorana.

Oltre l’inserimento nel calendario ufficiale della settimana della moda araba, il brand “Salvo Martorana” con capi esclusivi si troverà all’interno dello Store 1422, un concept dedicato alla moda e al designer con brand di alta moda internazionale.

