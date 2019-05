CicloAmnesty: la passeggiata in bici per Amnesty International

Tutti insieme l'ultima domenica di maggio in bici, in giallo e con le bandiere di Amnesty International. Un appuntamento importante per Palermo giunto alla 10° edizione. "Grazie alla importante collaborazione e partecipazione di tutti i sostenitori che ci affiancano, come per le precedenti edizioni, in tutte le fasi della organizzazione e realizzazione evento - si legge in una nota -. Per la 10° edizione di CicloAmnesty, tutti noi e con voi vogliamo ancora di più evidenziare il lavoro, gli obiettivi ed i risultati raggiunti da oltre 50 anni da Amnesty International, un movimento di persone che lavora ogni giorno per costruire un mondo in cui ad ogni persona siano riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altri atti internazionali sulla protezione dei diritti umani".