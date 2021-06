Facciata fai da te, come ritinteggiare l'esterno di casa con qualche semplice trucco

Tinteggiare le pareti esterne della propria abitazione è davvero importante per la manutenzione dell’intera struttura. La facciata a differenza delle pareti interne, è sottoposta a ogni tipo di condizione atmosferica che con il passare del tempo rischia di rovinarla e dare un aspetto trasandato all’intera struttura. Se si è esperti di fai da te è possibile procedere da soli, ma occorre seguire alcune regole per un lavoro impeccabile.

I vincoli sugli interventi

Quando si vive in città ci sono dei vincoli paesaggistici che possono limitare nella scelta del colore per gli esterni. Queste norme sono pensate per preservare l’originalità dei palazzi antichi o per creare un contesto il più possibile uniforme. Per essere in regola e non incappare in multe è bene chiedere informazioni agli uffici competenti.

L’indispensabile per pitturare le pareti esterne

Prima di iniziare i lavori di tinteggiatura bisogna munirsi degli attrezzi giusti come:

Spazzola : solitamente in saggina, è ideale per preparare il muro e far si che la pittura attecchisca bene

: solitamente in saggina, è ideale per preparare il muro e far si che la pittura attecchisca bene Raschietta : serve ad eliminare la vecchia pittura e la polvere accumulata

: serve ad eliminare la vecchia pittura e la polvere accumulata Spatola : è utile per stendere lo stucco all’interno di fessure o crepe che si sono create nel muro così da renderlo liscio

: è utile per stendere lo stucco all’interno di fessure o crepe che si sono create nel muro così da renderlo liscio Ponte : necessario se la facciata di casa è molto alta e ampia, in sostituzione si può ricorrere alla scala

: necessario se la facciata di casa è molto alta e ampia, in sostituzione si può ricorrere alla scala Teli di copertura : servono a proteggere alcuni elementi della casa che non devono essere tinteggiati e altrimenti si sporcherebbero come i davanzali, gli infissi e le porte

: servono a proteggere alcuni elementi della casa che non devono essere tinteggiati e altrimenti si sporcherebbero come i davanzali, gli infissi e le porte Pennellessa o rullo: possono essere utilizzati entrambi in base alle necessità. I rulli sono disponibili in lana a pelo lungo se si utilizzano idropitture o in gomma e spugna sintetica ideali se si ha un rivestimento plastico

Come scegliere la pittura per esterno

Le pitture per esterno non sono tutte uguali è possibile scegliere tra quella:

al quarzo : composta da piccoli granelli di quarzo e resine sintetiche, il prodotto è molto resistente, inoltre è idrorepellente, perfetta per le zone umide

: composta da piccoli granelli di quarzo e resine sintetiche, il prodotto è molto resistente, inoltre è idrorepellente, perfetta per le zone umide ai silicati : il silicato di potassio è resistente all’acqua e agli agenti atmosferici quindi dura nel tempo

: il silicato di potassio è resistente all’acqua e agli agenti atmosferici quindi dura nel tempo ai silossanici: ricavata dalla silice, viene combinata a resine siliconiche, è permeabile al vapore e idrorepellente, inoltre è traspirante quindi permette al vapore e all’acqua di fuoriuscire

Come preparare il muro alla tinteggiatura

Prima di applicare la vernice, è bene preparare la parete e per farlo bisogna stendere l’intonaco. È possibile scegliere tra due tipologie di finitura:

Liscia : per avere questo l’effetto si deve stendere una base di pittura diluita con l’acqua e poi procedere con la tinteggiatura

: per avere questo l’effetto si deve stendere una base di pittura diluita con l’acqua e poi procedere con la tinteggiatura In rilievo: in questo caso bisogna passare una mano di fissativo per far aderire la pittura al quarzo o silossanica

Come tinteggiare l’esterno di casa

Una volta montato il ponte, bisogna preparare il fondo. Come prima cosa è importante rimuovere l’intonaco lesionato, successivamente si può eliminare la polvere e pulire l’area. A questo punto si stuccano eventuali fori o crepe presenti sulla parete. Prima di procedere con la tinteggiatura si deve applicare l’intonaco scegliendo tra quello liscio o a rilievo e una volta asciutto si può procedere con la tempera.

