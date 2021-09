/ Strada Provinciale 6

Regione stanzia oltre 4 milioni: ok ai lavori sulla provinciale tra Baucina e Ventimiglia

Erano attesi da anni e serviranno per mettere in sicurezza l'arteria vitale per i collegamenti fra i centri dell’entroterra e la costa tirrenica nell’area di Trabia. Destinataria dei fondi, provenienti dal Poc 2014-2020, la Città metropolitana di Palermo. L'assessore Falcone: "Finanziato altro intervento cardine"