VIDEO | Pallavolista positiva alla variante Delta, l'appello: "Ho pensato di morire, vaccinatevi"

La Volley Palermo scende in campo contro gli scettici e condivide sulla sua pagina Facebook la testimonianza della sua atleta Arianna Puccio. "Non riuscivo più a respirare, mi sentivo soffocare. Ho avuto paura di finire in terapia intensiva. Se posso raccontarvi la mia storia è solo grazie al vaccino"