VIDEO | Violento nubifragio e fiume di fango su Termini, l'appello del sindaco: "Vi prego state a casa"

Tracima il Barratina, disagi e allagamenti in tutto il paese: fango e detriti hanno invaso via Libertà, i danni maggiori nella zona dell'Agglomerato industriale. Il primo cittadino Maria Terranova: "Evitate gli spostamenti finché l'allarme non sarà rientrato". Convocato un vertice con le forze dell'ordine