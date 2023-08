VIDEO | "No è no": il video messaggio dei giocatori di pallamano del Cus Palermo contro la violenza sulle donne

L'iniziativa dopo lo stupro della 19enne al Foro Italico. "C'è una Palermo per bene che sceglie di vivere nel rispetto"

La squadra di pallamano di serie A Silver del Cus Palermo si schiera contro la violenza in difesa di tutte quelle donne che si sentono minacciate o in pericolo. Dopo i fatti recentemente accaduti a Palermo, che hanno scosso l'intera comunità, i giovani atleti hanno realizzato un breve video attraverso il quale denunciano e condannano ogni forma di violenza contro le donne specificando il significato della parola "no".

"C'è una Palermo per bene che sceglie di vivere nel rispetto": questo il chiaro messaggio che i pari età della ragazza brutalmente abusata hanno voluto comunicare con forza con la collaborazione di alcune ragazze che non vogliono avere paura di uscire a divertirsi. C'è una società sportiva dietro che conosce bene la responsabilità educativa nei confronti di questi ragazzi ai quali vuole costantemente trasmettere i valori sani di reciproco rispetto.