VIDEO| Social e abusi sessuali, i carabinieri: "Genitori vigilate"

Dopo l'arresto di un giovane che avrebbe adescato diverse ragazzine in rete per farsi mandare foto e video hot, i consigli dei militari: "State attenti all'uso del cellulare che fanno i vostri figli, soprattutto in questo periodo di pandemia". L'appello agli adolescenti: "Denunciate, siamo pronti ad aiutarvi"