VIDEO | I primi lavori al Ferro di Cavallo di Mondello, rimossi detriti dal canale

L'Amap ha avviato un intervento tampone in attesa che si definisca la gara per la bonifica. Il sindaco Leoluca Orlando: "Confidiamo adesso in tempi celeri della gara e dell'avvio dei lavori, cui presteremo la massima attenzione per la tutela dei cittadini"