Maratona sotto la pioggia per quasi duemila podisti, le immagini della gara

I risultati completi

Maratona

Uomini: 1) Kiptoo Fredrick Kipkosgei (Kenia) 2h16’44; 2) Njiru Bonface Fundi (Kenia) 2H25’45; Andrea Aragno (Atletica Fossano 75) 2h32’20; 4) Ngetich Philip Kimaiyo (Kenia) 2h38’28; 5) Nicola Salerno (Asd Bvkteam) 2H43’22.

Donne: 1) Jackline Jeptanui (2H38’44); 2) Denise Zacco (Runcar) 3h05’21; 3) Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) 3h25’16; 4) Egle Galimoviene (Begimo Klubas) 3h26’45; 5) Dagmara Roznerska (Runcard) 3h27’21.

Mezza maratona

Uomini: 1) Soumaila Diakite (ASD Agex) 1h08’59; 2) Kamil Nartowski 1h14’59; 3) Giorgio Giacalone (Palermo H.13.30) 1h15’01; 4) Giacomo Bruno (Podisti Cordenons) 1h18’54; 5) Antonino Cusumano (Atletica Lipa Alcamo) 1h19’09.

Donne: 1) Letizia Sucameli (Polisportiva Atletica Mazara) 1h30’54; 2) Laura Galli (ASD Ortica Team Milano) 1h31’12; 3) Claudia Licciardi (Trinacria Palermo) 1h33’35; 4) Valentina Catania (Meeting Sporting Club Running) 1h37’10; 5) Sara Piccinato (Podisti Cordenons) 1h38’00.

Maratona vincitori di categoria: PM Liu Shangpeng; SM Kiptoo Friedrick Kipsosgei; SM35 Velentino Enrico Saccon (Atletica Riviera del Brenta); SM40 Martin Humbert; SM45 Roberto Lombardo (Polisportiva Team F. Ingaergiola); SM50 Pietro Paladino (Pol. Team F. Ingargiola); SM55 Sebastian Failla (Podistica Amatori Siracusa); SM60 Ignazio Caruccio (Podistica Salemitana); SM65 Michele DS’Errico (Polisportiva Marsala Doc); SM70 Denis Madaule; SM75 Felice Russo (Barletta Sportiva).

SF Jackline Jeptanui; SF35 Dagmara Roznersla; SF40 Simona Sorvillo (Trinacria Palermo); SF45 Egle Galimoviene; SF50 Paola Zagolin (ASD To Run); SF55 Jo Summers; SF60 Maria Giangreco (Trinacria Palermo); SF70 Ornella Croci (Atletica Tommaso Assi Trani).

Mezza maratona vincitori di categoria: Marco Ioco; PM Soumaila Diakite (ASD Agex); SM Giorgio Giacalone (Palermo H.13.30); SM35 Kamil Nartowski; SM40 Vittorio La Lomia (Sicilia Running Team); SM45 Giacomo Bruno (Podisti Cordenons); SM50 Gaspare Messina (Polisportiva Team F. Ingargiola); SM55 Carmelo Radino (Floridia Running); SM60 Elio Amato (Universitas Palermo); SM65 Giuseppe Caltabiano (Universitas Palermo); SM70 Natale Senia; SM75 Mario Lo Cicero (GSD Vergine Maria); SM80 Pietro Mafaro (Marathon Monreale).

SF Claudia Licciardi (Trinacria Palermo); SF35 Valentina Catania (Meeting Sporting Club Running); SF40 Letizia Sucameli (Polisportiva Atletica Mazara); SF45 Fabiana Leonardi (Polisportiva Atletica Mazara); SF50 Anna Maria Gina Leone (Athlon Ribera); SF55 Carmela Rotolo (Atletica Mondello); SF60 Maria Bassetti (Sporting Team Avellino).

Nella staffetta maschile la vittoria è andata al quartetto composto da Cimò, Di Bella, Gallì, Primavera) con il tempo di 2h34’37. Al secondo posto, la Palermo Running con Lo Coco, Ricotta, Siino, D’Amato con 3h18’50. Terzo il quartetto ( I 4 dell’Ave Maria) composto da Pellerito, Panzarella, Dragotta, Lo Re in 3h27’50.

Nella staffetta mista vittoria della Trinacria Palermo 2 con Roncone, Guagliardito, Minagra, Mazzara in 3h25’15; secondi Polisportiva Pegaso (Corsetti, Fiorino, Talluto, Pace) in 3h27’54. Terzo il quartetto misto composto da Accomando, Salemi, Baviera, Lo Casto in 3h40’03. Infine nella staffetta tutta al femminile a vincere è stata la Trinacria Palermo 1 (Mastellone, Zisa, Perticaroli, Vernaci) in 3h28’20. Seconda piazza per Equlibra Running 2 (Iacopino, Alfino, Della Valle, Profita) in 3h59’53. Terza l’Equilibra Running Team 3 con Musso, Mezzacapo, Abagnale, Ricca IN 4H02’49.