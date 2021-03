Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Ville e società in tutta Italia: così i boss investono i milioni accumulati con le scommesse

Beni per circa 5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla finanza a quattro uomini, accusati di avere favorito Cosa nostra nel controllo del settore assai redditizio del gioco e delle scommesse. E' la prosecuzione dell'operazione "All in". Le immagini dell'intervento dei finanzieri