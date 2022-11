VIDEO | Scoppia un incendio nei magazzini di un palazzo al Villaggio: paura in via Gaetano Lodato

Un incendio è scoppiato in alcuni magazzini di un palazzo alle spalle del Civico poco prima delle 18. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura e anche gli immobili intorno. Non sono chiare le cause del rogo. Sul posto oltre agli agenti della polizia anche i sanitari del 118. Immagini di Salvo Salerno