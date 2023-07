VIDEO | Le ferite dei roghi viste dall'alto, Lagalla perlustra la città in elicottero: "I soccorsi hanno evitato danni peggiori"

Le ferite degli incendi viste dall'alto. Oggi il sindaco Roberto Lagalla ha fatto un giro di perlustrazione della città in elicottero. Non appena è atterrato ha dichiarato: "Ringrazio il questore e il Reparto Volo della polizia per il giro di perlustrazione in elicottero sulla città. Abbiamo potuto vedere in modo diverso le ferite provocate dai devastanti incendi dei giorni scorsi, rendendoci conto di quanto siano state decisive tutte le operazioni di soccorso messe in campo dalle forze dell’ordine, Protezione civile e associazioni di volontariato per evitare danni peggiori di quelli che si sono verificati".