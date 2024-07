VIDEO | Lauricella torna nella sua Brancaccio: "Quante partite in via Hazon, ora gioco per mia madre e mio fratello"

Il giovane campione europeo under 17 è stato accolto da decine di ragazzi al Centro Padre Nostro, che per anni è stata la sua casa, e ha ricevuto in dono un medaglia e una maglia. A PalermoToday racconta le difficoltà della sua famiglia: "Devo farcela, perché devo aiutarli a toglierli dalla strada. Pino Puglisi è nel mio cuore, mi ha insegnato che se hai un lavoro lo devi fare bene"