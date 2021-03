Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | L'omaggio della Questura ai poliziotti uccisi dalla mafia: "Guidano le nostre azioni"

Sulla pagina Facebook un video con i volti di alcuni dei colleghi caduti per volontà della criminalità organizzata. L'iniziativa in occasione della Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie