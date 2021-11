VIDEO | All'hub della Fiera l'incanto della musica: violinista in attesa del vaccino intrattiene medici e utenti

Il musicista Antonio Lunetta, in via Sadat per ricevere il siero anti Covid, ha voluto rendere così omaggio ai lavoratori dell’emergenza. Nei quindici minuti dopo l’iniezione ha concesso un “bis”

Piccola, poetica, pausa oggi per il personale dell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. Il musicista Antonio Lunetta si è recato in via Sadat per sottoporsi al vaccino e mentre aspettava il suo turno ha estratto il suo violino dalla custodia e si è messo a suonare. Un omaggio ai lavoratori dell’emergenza e un momento di incanto regalato a sorpresa anche a chi, come lui, era all’hub per fare il vaccino.

Nei quindici minuti dopo l’iniezione ha concesso un “bis”: due celebri brani di musica classica e l’applauso di tutti i presenti. “Ha portato un momento di allegria che, occasionalmente, sarebbe bello poter ripetere”, commenta il commissario Covid di Palermo, Renato Costa.