VIDEO | Film in riva al mare, Sant'Erasmo stregata dal primo successo di Ficarra e Picone

E' partita forte la terza edizione di Cinema City, il festival del cinema en plein air, una settimana con 7 film e altrettanti cortometraggi che proseguirà sino a domenica 1 agosto. Quattrocento persone sedute in riva al mare di Sant’Erasmo per "Nati Stanchi", altrettante per la proiezione di “Mediterraneo” di Salvatores. “E’ un’edizione faticosa, felice e combattuta - dice il direttore artistico Carmelo Galati - ritornare a organizzare un festival come questo dopo un anno e mezzo che ha messo a dura il prova il comparto del pubblico spettacolo non è stato facile, ma noi ci siamo e la gente sta rispondendo benissimo”