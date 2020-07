Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Il Palermo resta allo stadio Barbera, Orlando: "Dopo 120 anni non poteva che essere così"

Il primo cittadino commenta l'approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo atto di concessione alla società calcistica: "Come previsto e come normale che sia, i rosanero giocheranno qui. La squadra di Palermo non può che giocare a Palermo"