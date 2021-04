VIDEO | Bagheria, cittadini ripresi mentre abbandonano rifiuti: identificati e multati

L’Amministrazione ha pubblicato una clip in cui si intravedono alcuni residenti che lasciano in strada sacchi colmi di immondizia. "Ringraziamo i vigili urbani per il loro lavoro – dice l’assessore ai Rifiuti Giuseppe Tripoli – invitiamo i cittadini a continuare a differenziare e ai quei pochi che ancora non differenziano e, peggio, abbandonano i rifiuti per strada in tutte le ore diciamo che dimostrano di non amare la loro città e che verranno multati tutti se riconosciuti"