Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Mazzette sul trasporto malati al Policlinico, i controlli di carabinieri e finanzieri

Nuova indagine sull'affidamento del servizio da 4,5 milioni di euro per 6 anni alla cooperativa Italy Emergenza. In manette un ex funzionario del nosocomio e un imprenditore. Sequestrati 260 mila euro