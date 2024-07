Il baseball torna ad essere lo sport dei ragazzi, da Ustica alla conquista di Randazzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo 24 anni i giovani ragazzi di Ustica tornano in campo per partecipare al terzo torneo itinerante di baseball under 13 che si disputerà a Randazzo (Catania) nei giorni del 18, 19 e 20 luglio 2024. La prima partita è stata vinta dalla squadra di Ustica 5 a 2 contro l'Happy Friends mentre la seconda, si è conclusa con un pareggio 4 a 4 contro l'Happy Friends Randazzo Baseball. Il ritorno del Baseball "sull'isola del diamante", si deve ad un gruppo di appassionati ex giocatori che sono riusciti a coinvolgere e far appassionare i giovani usticesi.

"Complimenti al presidente dell'Ustica Baseball-Softball club, Davide Caminita, al Consiglio direttivo, ai genitori ed ai ragazzi, per essere riusciti - dichiarano i consiglieri comunali del Comune di Ustica Diego Altezza, Martina Natale e Maria Ailara - a far ripartire la macchina dello sport usticese. Auspichiamo che il baseball torni ad essere volano di crescita per la nostra isola e che riceva il sostegno da parte degli enti pubblici. Non vediamo l'ora di tornare tra gli spalti a tifare Ustica".

Il prossimo 11 novembre inizierà ad Ustica la terza edizione del torneo di Fastpitch misto "L'isola del diamante", a cui parteciperanno numerose squadre provenienti da tutta Italia.