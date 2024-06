Il dj palermitano Antonio D'Anna esce con Eclipse, produzione realizzata insieme a Ricci jr

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Antonio D’Anna, dj/producer (Techno) di Campofelice di Roccella con vent’anni di esperienza nel settore, ha realizzato la sua ultima produzione discografica in collaborazione con Ricci Jr, DJ residente del Cocoricò di Riccione( tempio della techno in Italia). Ricci Jr è noto nel panorama della musica elettronica, essendo il figlio di Ricci Dj, storico Dj degli anni ’90 conosciuto in tutto il mondo. La traccia si chiama “Eclipse” e uscirà in tutti gli store digitali mondiali oggi, giovedì 6 giugno 2024.