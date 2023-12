Gli antichi tamburi di Gangi rivivono sulla Rai con "I mestieri di Mirko"

L'arte del tamburo è parte integrante della storia di Gangi, centro delle Madonie, premiato per la sua bellezza Borgo dei Borghi nel 2014. E’ qui che sbarca "I mestieri di Mirko", il programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, nell’episodio disponibile da oggi, lunedì 11 dicembre, in esclusiva su RaiPlay.

Con il supporto di Fabrizio Fazio, l’artigiano entrato a far parte del Registro delle Eredità immateriali della Sicilia, che crea tamburi conosciuti in tutto il mondo Matteucci impara come si fa l’antico strumento: dalla scelta dei materiali alla realizzazione, dei particolari decorativi, passando per le tecniche di accordatura sino a l'assemblaggio finale.

La sua storia e l’arte del tamburo rappresenteranno un esempio di come l'artigianato possa essere una forma di conservazione del patrimonio culturale di un territorio nonché un motore per lo sviluppo economico e sociale di ogni paese. "I mestieri di Mirko" è un programma di Mariano D’Angelo, condotto da Mirko Matteucci per la regia di Paolo Tommasini. “I Mestieri di Mirko” è disponibile su RaiPlay a questo link.