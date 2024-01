Tali e Quali, una palermitana nei panni di Christina Aguilera con "Lady Marmalade"

Una palermitana nei panni di Christina Aguilera a "Tali e Quali". Floriana Ferro si è esibita sulle note di "Lady Marmalade" tra gli apprezzamenti del pubblico in studio, nel corso della seconda puntata del talent show, andato in onda sabato 20 gennaio su Rai1.

Folti capelli biondi, mini abito rosso, calze autoreggenti e un'atmosfera da Moulin Rouge. Nel corso della trasmissione condotta da Carlo Conti, la cantante palermitana, classe 1986, è apparsa sul palco con una mise mozzafiato che ha riportato tutti alle performance dell'artista newyorkese pluripremiata al Grammy Award.

Un'esibizione molto apprezzata dal pubblico e da una parte della giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, dal conterraneo Cristiano Malgioglio e Leonardo Fiaschi nei panni di Morgan. Se Goggi e Panariello non hanno fatto mancare complimenti alla giovane, Malgioglio - che nel corso della serata ne ha avuto per tutti - ha detto invece di aver sentito solo dei "grandi strilli". Dichiarazione che non è piaciuta al pubblico che ha risposto con lunghi fischi.

Floriana Ferro, appassionata sin da piccola di black music e cresciuta in una famiglia di musicisti, ha studiato canto moderno presso l’Accademia Musica Moderna dal 2013 al 2017; successivamente ha perfezionato gli studi frequentando la classe di Canto Jazz presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti. Oggi canta per diverse tribute band dei Pink Floyd, dei Queen e dei Dire Straits.

Alla fine della puntata Floriana è riuscita ad arrivare al primo posto a pari merito con il veneto Andrea Cecconi, che ha interpretato Max Pezzali e con il veliterno Shany Martin che ha vestito i panni di Fabrizio De Andrè. Alla fine, però. la giuria ha scelto il cantante di "Come mai". "Volevo ringraziare di cuore tutte le persone - scrive la palermitana sui social - che mi hanno supportata e apprezzata. Nonostante non sia andata come speravo, è stata una bellissima esperienza che conserverò per sempre nel cuore".