Samuele Palumbo, il vincitore di "Tú sí que vales": "Parte del premio per l'Africa"

Sogna di suonare il violino in "un posto da record, dove non è mai stato nessuno. Sul monte Everest, oppure in una stazione spaziale!". E annnuncia come utilizzerà i 100 mila euro in gettoni d'oro del montepremi di "Tú sí que vales": "Un po’ li metteranno da parte i miei genitori per il mio futuro, per lo studio, e in parte andranno in beneficenza per una missione in Africa. Io però vorrei comprare anche altri strumenti". Samuele Palumbo, il dodicenne di Cefalù, che si è imposto due settimane fa nella trasmissione di Canale 5 si racconta in un'intervista a "Tv, sorrisi e canzoni".

"Vado a scuola al mattino, poi al pomeriggio studio al Conservatorio 'Alessandro Scarlatti' di Palermo con la professoressa Roberta Di Marco e suono anche con i giovani della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, con il maestro Michele De Luca. Faccio tanta strada per gli spostamenti, e a volte devo rinunciare agli svaghi: alle uscite con gli amici, ma anche alle partite di calcio, perché gioco da quattro anni come attaccante. Però ne vale la pena", dice l'enfant prodige che ha convinto la giuria del programma Mediaset, ma che ha conquistato anche gli italiani come ha dimostrato il televoto.

Musica e non solo tra le passioni di Samuele. "Amo la matematica - confessa - e infatti l’anno prossimo mi iscriverò al liceo scientifico. E l’astronomia: ho un telescopio e quando il cielo è limpido ogni tanto mi metto a guardare le stelle. Ma ho anche la passione per l’aviazione e vorrei diventare pilota civile".

Infine un cenno sul paragone con Angelo Branduardi per via della chioma riccioluta. "Per me è un onore - dice il giovane violinista - ma non per i capelli: perché è un grande cantautore".