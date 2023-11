"Tu si que vales", vince Samuele Palumbo: il giovane violinista palermitano coi riccioli alla Branduardi

Il vincitore di Tu si que vales è Samuele Palumbo, il violinista 12enne nato a Cefalù che suona da quando ha sei anni ed è già stato ammesso al conservatorio Scarlatti di Palermo. Nel rush finale, Palumbo ha superato un cantante, un comico e un ventriloquo, convincendo il pubblico a casa con una performance orchestrale di "Bohemian Rhapsody" dei Queen.

Chi è Samuele Palumbo

Il giovane Samuele Palumbo è un violinista attento, versatile, delicato e capace, i cui riccioli alla Branduardi sin dal suo vivace esordio a Tu si que vales - il 21 ottobre scorso - colpiscono la giuria composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Ma ancora più dei suoi capelli a sorprendere tutti durante la prima performance è la sua immensa energia: il 12enne suonava e ballava a ritmo, saltando come se non ci fosse un domani e muovendosi costantemente, quella volta sulle note di Viva la vida dei Coldplay e il Can-Can di Offenbach.

Samuele è già un musicista professionista dal 2020 e suona nella Kids Orchestra del Teatro Massimo. Ieri sera ha confermato per la seconda volta di essere un vero professionista - sempre con il sorriso stampato sul viso - mentre si è esibito nei brani "Bohemian Rhapsody'', ''L'estate'' (di Vivaldi) e ''Popoff''.

"Ripagati i sacrifici miei e della mia famiglia"

Durante la puntata di ieri, il giovane ha dichiarato: "La mia esperienza a Tu si que vales è stata sicuramente emozionante, qualcosa di diverso dal solito. La prima volta mi ha colpito Maria perché ha colto il messaggio che io volevo trasmettere, ovvero quello di divertirsi ballando e suonando. Per me vincere sarebbe fantastico: significherebbe che tutti i sacrifici che ho fatto e quelli dei miei genitori verrebbero ripagati". Al centro della scena, ad ascoltare il risultato finale, c'era la madre di Samuele, poiché il ragazzo, essendo minorenne ed essendo passata la mezzanotte, non può mostrarsi davanti alle telecamere. Ci ha pensato la mamma a festeggiare per entrambi, alzando il cartonato del figlio con l'entusiasmo di chi sta realizzando un sogno: vedere felice il suo bambino.