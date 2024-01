Docente e modella palermitana parla a raffica ad "Avanti un altro", Bonolis esplode: "Basta"

Sbaglia due risposte su due di musica e lascia subito il programma la palermitana Marika Faraci (di Villaciambra, Monreale), che ieri sera ha partecipato ad "Avanti un altro", su Canale 5. Fa in tempo però a raccontare ciò che aveva già condiviso sui social in un video divenuto virale: la difficoltà per gli insegnanti di sostegno a inizio carriera a trovare un incarico in Sicilia.

Parla a raffica Marika: "Ho ventotto anni, non sono sposata e non ho figli. Di professione... work in progress. Sono laureata in marketing e comunicazione, mi occupo di organizzazione eventi e campagne pubblicitarie social, ma adesso ho preso la specializzazione da insegnante di sostegno nelle scuole superiori e sono contenta che la mia famiglia adesso possa finalmente comprendere che lavoro faccio".

Un fiume in piena. Luca Laurenti e Paolo Bonolis provano a stopparla, Laurenti addirittura la punge: "Ho capito perché è single", e lei sicura risponde: "Non sono sposata, ma mi vogliono". Scherza con Bonolis, dandogli del tu e chiamandolo per nome, mentre il conduttore si mantiene a distanza: "Signorina Marika".

Poi arriva il momento del quiz, la ragazza monrealese ammette di non conoscere bene il gioco. E si vede: inciampa sulle prime due domande e va via ma con entusiasmo ed allegria dimostrando che si può vincere anche perdendo basta mettersi in gioco.