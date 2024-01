Il palermitano Marcello Mordino a "C'è Posta per te" da 24 anni: "Così convinsi Maria De Filippi"

"Ho avuto l’opportunità di incontrare Maria nel 2000. In quel periodo aveva dei cavalli tenuti da un cavaliere palermitano che conoscevo e che ha organizzato un incontro con lei: mi sono inginocchiato davanti a Maria e l’ho pregata di farmi fare il postino o anche il francobollo!". Così il palermitano Marcello Mordino, 70 anni, in un'intervista a "Tv, Sorrisi e Canzoni" racconta come ha convinto Maria De Filippi a dargli una chance nella popolare trasmissione di Canale 5. Da quella possibilità sono passati 24 anni e Mordino continua a consegnare lettere in giro per l'Italia, invitando i destinatari negli studi Mediaset per l'apertura o meno della busta.

Mordino, che ha iniziato alla fine degli anni Settanta, con un programma su Cts, tv privata palermitana, è così diventato il postino più longevo del programma di Maria De Filippi: "Abbiamo fatto anche tanti viaggi intercontinentali. Siamo stati in Alaska, Australia, Venezuela e Los Angeles, per consegnare le buste al cast di Beautiful". E non sembra essersi stancato: "Sono felicissimo di fare quello che faccio - continua - non l’ho mai considerato un lavoro e continuo a divertirmi perché sono sempre in giro e vedo posti bellissimi".