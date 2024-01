Ciao Darwin 9, una palermitana tra le "Milf" che sfidano le "Teen"

Ci sarà anche una palermitana nella puntata di Ciao Darwin 9 di venerdì 12 gennaio, che andrà in onda su Canale 5. Il suo nome è Antonella Gambino, ha 45 anni e sarà una delle rappresentanti della squadra delle "Milf" che sfideranno le "Teen".

E' lei stessa a raccontare l'esperienza negli studi Mediaset per la registrazione del programma. "Sono sposata e mamma di Giovanni, 14 anni, e Giorgio, di 8, ho fatto il casting per gioco ad aprile, c'erano una marea di persone tanto che ho pensato che non mi avrebbero mai chiamato. Cercavano una mamma sopra i 40 che si mantenesse giovane per competere con le Teen, mi hanno richiamato dopo qualche giorno per comunicarmi che sarei partita due settimane dopo per registrare".

"Praticamente - continua Antonella Gambino - su 50 concorrenti da tutta Italia ero l'unica siciliana di Palermo, devo dire che è stata un'esperienza molto divertente, gli autori sono stati onnipresenti mi hanno seguito in tutto e per tutto per tre giorni. Paolo Bonolis una persona veramente stupenda, super gentile. Mi hanno scelta per fare il gioco del Genodrome e mi hanno assegnato il numero 3, prima fila. Il giorno della registrazione viene vissuto come una diretta, una macchina super organizzata. Che dire mi sono divertita moltissimo, e ci hanno coccolato in tutto e per tutto".