Gli uffici comunali di Lercara diventeranno ambulatori: "Una pagina storica per il nostro territorio"

Nella mattinata di oggi, martedì 25 giugno 2024, sono stati consegnati i lavori per l'adeguamento dei locali, di proprietà del Comune di Lercara Friddi, che hanno ospitato l’ufficio tecnico comunale e l’area Economico finanziaria per la conversione in strutture sanitarie in modo da trasferire gli ambulatori e gli uffici dal poliambulatorio di via Calì che verrà riconvertito in ospedale di comunità entro dicembre 2025.

"Stiamo scrivendo una pagina - afferma il sindaco di Lercara, Luciano Marino - che sarà storica per nostro territorio. Avremo più servizi sanitari, avremo venti posti di degenza post ospedaliera nell'oospedale che verrà. Ringrazio in primo luogo la direzione generale dell'Asp, il suo ufficio tecnico, Nicolò Lo Bello direttore del nostro distretto e il suo staff, ma lasciatemi fare una menzione speciale per la mia Giunta e i nostri collaboratori tecnici e amministrativi. Senza questa intesa non avremmo raggiunto nessun obiettivo".