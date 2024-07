Bafumo (Psi): "Ottima relazione annuale del sindaco di Trabia al Consiglio comunale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Ci congratuliamo con il Sindaco di Trabia Francesco Bondi per la relazione annuale presentata nel Consiglio Comunale del 11 luglio scorso - dichiara in una nota il Vice Segretario Provinciale del Psi di Palermo e responsabile dei rapporti con gli Enti Locali, Alessandro Bafumo -. Evidenziamo l’azione di risanamento delle condizioni di difficolta’in cui l’Ente si era venuto a trovare,e a riportarlo in una condizione di normalità. E’ indubbio che l’aver approvato il rendiconto 2020 in Giunta, è per di se un ottimo risultato in termini di amministrazione attiva in soli 12 mesi, uno strumento indispensabile per la definitiva stabilizzazione del personale a tempo determinato, in attesa dell’approvazione in Consiglio Comunale degli altri strumenti contabili 2021/2024".

La Segreteria Provinciale guidata dal Dr Oscar Oddo, continua sempre Bafumo, sarà sempre al fianco dell’Amministrazione Bondì nella sua azione politico-amministrativa a 360°di risanamento dei conti pubblici trabiesi e di valorizzazione della cittadina che diede i natali al Principe Raimondo Lanza di Trabia inventore del Calciomercato e dove vennero inventati gli spaghetti nel 1154.