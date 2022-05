Taekwondo, i risultati del campionato interregionale Calabria Cadetti A e Junior

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il maestro Marco Carrara e l'aiuto coach Elvira Lupo, il 30 aprile e l'1 maggio 2022 presenti con la rappresentativa delle Pantere Taekwondo Team Carrara al Campionato Interregionale Cadetti A e Junior disputatosi a Rossano Calabro (Cosenza). Sei gli atleti iscritti all'evento di quest'ultimo weekend. Una bella esperienza, un altro pezzo del puzzle aggiunto per una parte di squadra giovane della quale il meglio deve ancora venire.

Ecco i risultati: Argento: Di Grazia Matteo | M - [ITA] Cadets - Verde (6° Kup)->Blu Sup. (3° Kup) -41 kg Cappello Salvatore Antoni | M - [ITA] Junior - Bianca (10° Kup)->Verde Sup. (5° Kup) +78 kg Bronzo: Canè Carlo Pio | M - [ITA] Cadets - Rossa (2° Kup)->Nera 9° Dan +65 kg Di Stefano Rosalia | F - [ITA] Cadets - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -44 kg Guariglia Andrea | M - [ITA] Cadets - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -49 kg Panzeca Giulio | M - [ITA] Cadets - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -53 kg