Wing Foil: il nuovo sport del momento spopola anche a Palermo con Water Experience

E' una novità assoluta e sta spopolando tra giovani e anziani appassionati di sport all'aria aperta. Si tratta del Wing Foil, una novità che è arrivata in tempo anche a Palermo grazie all'Asd Water Experience. Per una volta vogliamo stare al passo coi tempi del resto del mondo. Sport come il kitesurf e il windsurf sono arrivati in Sicilia con decenni di ritardo rispetto al resto del mondo, nonostante questo abbiamo dato vita a grandi campioni. Adesso è la volta del Wing Foil, ma stavolta siamo al passo coi tempi.

Cosa succederà? E' un mistero, tantissimi nuovi appassionati, una richiesta in continua crescita, e novità continue da parte delle case produttrici. Mondello? Lo spot perfetto per praticarlo. Un link per approfondire: https://www.waterexperience.it/post/cosa-è-il-wing-foil-lezioni-e-corsi-di-wing-foil-a-palermo.

(Nel video Vincenzo Michelucci di Water Experience a Mondello)

