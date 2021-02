Wing Foil a Mondello, il campione Alessandro Alberti: "Sopra quella tavola la natura ti diventa amica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Era da tempo che avrei voluto sperimentare l’ebbrezza di questo sport, nato alle Hawaii, ma aspettavo condizioni meteo del mare e del vento adatte ad una neofita come me, per poter provare a Mondello il Wing Foil. Ad aspettarmi sulla spiaggia per la teoria, almeno per diverse lezioni, capelli al vento, elemento con il quale ha grandissima dimestichezza, Alessandro Alberti, campione di windsurf, il primo a portare il Wing Foil in Sicilia tre anni fa.

Il Wing Foil è composto dalla Wing, che è un’ala gonfiabile; la tavola e il Foil sono gli altri due elementi; quest’ultimo è quello più importante, perché ti permette di poterti sollevare dall’acqua come un gabbiano, grazie a due alette, una più grande davanti e l’altra più piccola dietro. Dopo avermi spiegato postura e i primi rudimenti della pratica sportiva, Alessandro mi dice di portare la tavola in acqua e mi chiede di prendere con le mani la Wing. Mi sono sentita il famoso capitano temerario Hornblower ed ho seguito felice le sue indicazioni. Per far prendere vento alla vela basta poco, anche 10 nodi di vento, quindi me la sono cavata, anche se ogni volta che incontri piccole onde ti sembrano cavalloni mostruosi ed hai la sensazione di essere solo tu e il mare, in balia di una forza inarrestabile. ù

Alessandro mi racconta di provare una forte emozione, e con essa la capacità di domare quella sorta di cavallo imbizzarrito che è la tavola da Wing. Le sensazioni sono tante, è come governare i propri equilibri e la natura ti diventa amica, dietro quella spuma bianca e la trasparenza azzurrina si nasconde la potenza vibrante del mare. Mentre riponi la tavola sulla spiaggia, non ti chiedi più cos’è il Wing Foil, ma ti domandi: farsi trasportare o farsi travolgere?

(Foto di Max Aquila- per provare il Wing Foil: www.corsi-kitesurf.com)

