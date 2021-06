Volteggio, Coppa delle regioni: la palermitana Beninati trionfa nella categoria under 12

Un oro e ottimi risultati per la Sicilia nella manifestazione andata in scena a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini

Trasferta più che positiva per il Volteggio siciliano che agli ordini di Larissa Corsetti ha ottenuto ottimi risultati in occasione dell’edizione 2021 della Coppa delle regioni della disciplina e del concomitante Cvi monostellato che si è svolto negli impianti del Riviera Resort di San Giovanni in Marignano nell’appena trascorso fine settimana. A mettere a segno il più prestigioso risultato in Coppa delle regioni, dei ragazzi tutti tesserati Asd Villa Pensabene, è stata la palermitana Anna Beninati. La giovanissima volteggiatrice si è aggiudicata la vittoria nella categoria individuale D under 12 femminile. Con un bellissimo punteggio di 6,785 nella prova svolta su Wendy (long. Valeria Tomei) Beninati ha guadagnato la vetta della classifica della gara.

E in effetti è stata proprio questa categoria a regalare più soddisfazioni ai colori della Sicilia, che ha anche ottenuto un terzo posto grazie alla prova di Daria Vitali sempre su Wendy (long. Valeria Tomei) mettendo a segno un punteggio di 6,503. Nella stessa categoria è in top ten anche Syria Gumina, nona, su Giovanni 164 (long. Silvia Lucchesi) con 6,104. Nella categoria individuale C over 13 da evidenziare il quinto posto di Alessia Genovese su Adonis (long. Silvia Lucchesi) con 6,130.

Ma non finisce qui, perché è arrivato anche un bel quarto posto per la squadra siciliana nella categoria L 1^ fascia. A comporre il team che ha chiuso con un punteggio di 6,263 sono stati Bianca Buscemi, Anna Ala, Maria Costanza Drago su Giovanni 164 (long. Silvia Lucchesi/Larissa Corsetti). Sesto posto, invece, per la squadra isolana nella categoria F 2^ fascia. Il team composto da Aurelio Anselmo Biondolillo, Alice Tarantino, Delia Di Benedetto su Wendy (long. Valeria Tomei/Larissa Corsetti) ha ottenuto il punteggio di 6,052.

In grande evidenza anche le volteggiatrici che hanno preso parte al CVI1* l’appuntamento internazionale programmato a San Giovanni in Marignano in concomitanza con l’evento di interesse federale. Nella prova Individuale femminile riservata ai Children buon quinto posto con un punteggio di 6,360 per Angelica Di Monte e Adonis (long. Silvia Lucchesi). Nella categoria individuale femminile senior è arrivato l’8° posto di Alessia Genovese su Adonis (long. Silvia Lucchesi) con 5,733.

Tutti i ragazzi hanno ottenuto i piazzamenti di qualifica per l'accesso ai Campionati Italiani, mentre Angelica Di Monte sarà impenata in un appuntamento internazionale a Budapest alla fine di questo mese. I risultati conseguiti dai nostri volteggiatori regalano alla Sicilia grande soddisfazione perché confermano che il settore è in piena crescita e i nostri volteggiatori e volteggiatrici, giovani e meno giovani, riescono a confrontarsi con la realtà della disciplina a livello nazionale e internazionale nonostante la posizione geografica della nostra terra.