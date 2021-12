La Volo Saber in trasferta nella tana del Papiro

Dopo il filotto favorevole formato da tre successi consecutivi, la Volo Saber Palermo sta preparando la sua penultima trasferta del 2020 in programma sabato 11 dicembre (ore 18) a Fiumefreddo di Sicilia contro la Costa Dolci Papiro. Il match, valido per la nona giornata di andata di regular season di serie B maschile, sarà arbitrato da Rosa Privitera di Melilli e Vera D’Avola di Comiso (C.T. Fipav Monti Iblei).

Dopo una partenza stentata in cerca di equilibri, la Volo Saber ha ottenuto scalpi importanti nelle ultime tre sortite di campionato con Gupe, Volley Catania e Partinico. Servivano punti per il morale e per risollevare la classifica, e Blanco e compagni hanno fatto bottino pieno. Palermo si trova in ottava posizione con dieci punti all’attivo. La zona retrocessione adesso dista quattro lunghezze, medesimo gap che separa i neroverdi dalle piazze nobili della graduatoria.

Risultati a parte, l’attenzione è focalizzata sul rendimento del collettivo in gara. Le prestazioni dell’ultimo impegno nel derby con Partinico non hanno convinto Nicola Ferro, tecnico della Volo Saber, che tiene alta la guardia dei suoi. “Ho avuto modo di affrontare con i ragazzi alcuni limiti che continuano ad evidenziarsi durante le partite, non ultima quella con Partinico”, ammette l’allenatore palermitano. “Abbiamo commesso tanti errori nella gestione della gara: serve più continuità da parte della squadra. Se il gruppo riuscirà a capire bene le potenzialità che detiene ed inizierà seriamente ad avere fame di vittoria, allora sarà il momento di scalare la classifica. Viceversa saremo destinati ad accontentarci di successi con le squadre meno attrezzate dì noi”, conclude Ferro.

L’AVVERSARIO: COSTA DOLCI PAPIRO – Il team etneo allenato dall’esperto Tani Frinzi Russo occupa la terza posizione del girone M, con 15 punti in classifica e a sei da Lamezia (21) che tiene stretta il gradino che vale i play-off promozione. Ha perso gli scontri con Cinquefrondi, Letojanni (quarta e quinta giornata) e nell’ultimo turno con Bronte. Le cinque affermazioni stagionali provengono dai match con Volley Catania, Gupe, Partinico, Universal e Vibo Valentia. E non sarà assolutamente facile impossessarsi di punti nel suo “fortino” di Fiumefreddo che ad oggi, in questa stagione agonistica, ha ceduto il passo solo alla corazzata Letojanni, la capolista indiscussa. Un organico consolidato per una compagine ben abituata al palcoscenico nazionale di serie B. Un organico che annovera tre “Andrea” d’eccellenza: Chiesa, ex Aci Castello di serie A3; la banda mancina Di Franco, il regista Fichera. Ed una fucina di elementi di indiscusso interesse provenienti dalla scuola Roomy.

In classifica: Letojanni 24, Lamezia 21, Fiumefreddo 15, Cinquefrondi 14, Universal 13, Siracusa e Bronte 12, Volo Saber Palermo 10, Gupe Ct 7, Volley Catania 6, Partinico 5, Vibo Valentia 2.

COME SEGUIRE LA PARTITA – Il match tra Costa Dolci Papiro e Volo Saber Palermo sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook Papiro Volley Fiumefreddo e Volo Saber Palermo a partire dalle ore 17:50.