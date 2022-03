La Volo Saber chiude la regular season in casa della capolista Letojanni

Incarico arduo per la Volo Saber Palermo, impegnata sabato 26 marzo (ore 18) a Letojanni sul campo della capolista del girone M, la Savam Costruzioni. L’ultimo turno di regular season – esclusi i recuperi di aprile -, il ventiduesimo di campionato, sarà diretto da Sofia Gagliano di Trapani e Diego Lonardo di Castelvetrano.

È la sfida tra Letojanni, leader indiscussa del girone, e Palermo, terza forza del campionato da pochi giorni. Una “classica” che ha incantato la Quarta serie nazionale maschile dell’ultimo quinquennio. Quest’anno i favori del pronostico sorridono in modo accentuato verso i peloritani. La squadra allenata da Gianpietro Rigano è l’unica formazione imbattuta del girone, vantando sedici vittorie su sedici (48 punti) ed appena sei set persi: uno di questi contro la Volo Saber nello scontro di andata al Pala Oreto. Punteggio pieno, dunque, per Adriano Balsamo e soci che devono recuperare inoltre il bigmatch con Lamezia. Tra le file di Letojanni si attende il probabile rientro in campionato del libero Marco Chiesa, out per quasi venti giorni a causa dell’infortunio occorso nella sfida con Catania.

Dalla sconfitta interna in quattro set dell’andata maturata a fine gennaio, la Volo Saber Palermo del presidente Giorgio Locanto ha alzato l’asticella dell’orgoglio e della rivalsa. Da allora il roster a disposizione di Nicola Ferro ha inanellato una serie secca di vittorie di fila – rispettivamente con Lamezia, Gupe Catania, Partinico, Fiumefreddo, Volley Catania e Vibo Valentia – balzando dall’ottava (13 punti) alla sorprendente terza posizione in classifica (31).

Il morale delle ultime settimane è certamente gratificante in casa Volo. Tuttavia Nicola Ferro, allenatore dei palermitani, dovrà valutare fino all’ultimo l’andamento dell’infermeria che annovera in lista il nome di Giovanni Blanco, capitano e colonna della squadra alle prese con un fastidioso stato influenzale.