La Volo Saber Palermo prepara la trasferta in terra calabrese sul campo della Jolly Cinquefrondi

L’impegno più gravoso passa dalla Calabria. La Volo Saber Palermo sarà impegnata sabato 9 aprile (ore 18) sul campo della Diper Jolly Cinquefrondi in terra reggina. Il recupero della seconda giornata di ritorno, che si svolgerà al Pala Bonini, sarà diretto dai fischietti siciliani Claudio Spartà (Catania) e Serena Comunale (Messina).

Dieci punti di differenza ed una situazione completamente capovolta rispetto alle sorti dell’andata. Mentre i palermitani di Nicola Ferro stazionano in quarta posizione, forti dei 32 punti insieme alla Universal Catania e Fiumefreddo, i calabresi allenati da Francesco Defina – subentrato a Tonino Chirumbolo – provengono da un periodo gracile in termini di risultati. Sebbene le tre gare in meno in calendario, la Diper Jolly Cinquefrondi milita all’ottavo posto con 22 punti all’attivo ed un buon margine di distanza sulla zona retrocessione che attualmente dista di dieci lunghezze.

Appena due punti racimolati nel mese di marzo per i reggini – quelli in casa della Gupe -, che soffrono da settimane dell’importante assenza del regista Degli Esposti, operato lo scorso mese per una lesione al tendine d’Achille. La Jolly, dopo aver rinviato la gara di sabato scorso in programma con la capolista Letojanni, è stata battuta in casa in tre set da Lamezia nell’altro recupero giocato ieri sera (mercoledì 6, ndr).

Il precedente della stagione - All’andata fu un avventuroso 3-2 per Cinquefrondi, in un Pala Oreto ancor privo degli accessi al pubblico per via delle restrizioni anti-Covid. Palermo, avanti di due set, subì il ritorno degli avversari condotti da Bonati e Orlando. Era una Volo ancora alla ricerca di una vera identità che in seguito, gara dopo gara, scoprì e mise in campo senza timori.

Nicola Ferro, il commento alla vigilia - “Affronteremo una squadra in cerca di punti che confermino la matematica salvezza, quindi sarà molto agguerrito”, dichiara Nicola Ferro, mister della Volo Saber Palermo. “La nostra condizione? Stiamo discretamente bene e vogliamo chiudere il campionato con delle prestazioni convincenti”, conclude il tecnico neroverde.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Edicola di Pinuccio, in condivisione sulla pagina Facebook di Volo Saber Palermo.

La programmazione delle gare di recupero di Palermo

13esima: Diper Jolly Cinquefrondi (sabato 9 aprile, trasferta); 14esima: Aquila Bronte (sabato 16 aprile, casa); 15esima: Paomar Volley Siracusa (sabato 23 aprile, trasferta).