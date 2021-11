Per la Volo Saber Palermo una missione (quasi) impossibile contro la capolista Lamezia

Trasferta calabrese dai contorni impossibili, o quasi. I neroverdi della Volo Saber Palermo partiranno domani (sabato 13 novembre) per Lamezia Terme (CZ) per raggiungere il Pala Sparti ed affrontare alle ore 18:30 la prima della classe, la Raffaele Lamezia. Il match, valido per la quinta giornata del campionato nazionale di serie B maschile girone M, sarà diretto da Stefano Adornato e Claudia Durante (C.R. Fipav Calabria).

Sulla carta un match dal risultato chiuso in favore dei lametini. Una Raffaele imbattuta in campionato, forte dei quattro successi su altrettante gare disputate, ed un solo set lasciato per strada. Le affermazioni in regular season sono maturate con Siracusa, Volley Catania, Gupe e Partinico. Una vera e propria corazzata, forte dei suoi pilastri inossidabili. Tra i rinomati l’opposto Palmeri, il regista Piedepalumbo e il libero Sacco. Per gli uomini di Salvatore Torchia una partita influente, sia per confermare l’andamento attuale, sia per vendicare anche l’esito delle sfide perse al tie-break della scorsa stagione nelle semifinali dei play-off promozione. C’erano altri obiettivi in ballo per Palermo e anche un altro organico.

La Volo Saber Palermo, invece, è alla ricerca della prima vittoria in campionato. In settimana la società siciliana ha fatto i conti con una rivoluzione in cabina di regia. Da martedì Vincenzo Faddetta è il nuovo alzatore dei neroverdi, al posto di Marco Firriolo. Mercoledì scorso test congiunto con il Partinico, terminato con due set vinti per ciascuna.

Nicola Ferro, il tecnico della Volo Saber Palermo, parla alla vigilia della gara: “La squadra si è allenata discretamente, anche se abbiamo dovuto fare a meno del nostro capitano Blanco(indisponibile per uno stato febbrile ed incerta la sua presenza domani, ndr). Lamezia? Abbiamo obiettivi diversi, per noi sarà una gara importante per ottimizzare ed oleare certi meccanismi e la giusta intesa tra il nostro palleggiatore e gli attaccanti. Siamo consapevoli della difficoltà dell’incontro. Proprio perché non abbiamo nulla da rischiare, possiamo giocare la nostra pallavolo senza particolari tensioni”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Raffaele Lamezia Pallavolo