Volo Saber Palermo, missione etnea contro Catania

Dopo il successo ottenuto tra le mura amiche contro la Gupe Catania, per la Volo Saber Palermo è giunto il momento di confermare la propria condizione. Domani (sabato 27 novembre, ore 19) al Pala Abramo, i neroverdi saranno impegnati con la Volley Catania con lo scopo di uscire velocemente dalla disagevole bassa classifica. Il settimo turno di campionato sarà diretto da Immacolata Arienzo di Nettuno e Fabiana Salvatore (C.T. Fipav Roma).

Palermitani che vogliono sfoderare una bella prestazione a Catania e, dunque, agguantare il secondo successo di fila. Nella gara interna con Gupe, la Volo Saber ha mostrato un atteggiamento ben diverso dalle prime uscite stagionali. Parte del merito passa anche dall’arrivo di Francesco Gallo e dalla buona intesa subito evidenziata con il fuorimano Gruessner, miglior realizzatore dell’ultimo impegno casalingo. Dopo una partenza di stagione particolarmente stentata, la squadra allenata da Nicola Ferro si è scollata dall’ultimo gradino della classifica grazie alla vittoria ottenuta sabato scorso, che ha portato Palermo a 4 punti in graduatoria. Parallelamente gli etnei della Volley Catania, fuori dalla zona rossa della classifica, detengono 6 punti all’attivo grazie alle recentissime affermazioni con Partinico e Vibo Valentia fuori casa. I rossoazzurri devono recuperare inoltre la gara con Siracusa, rinviata per maltempo a fine ottobre.

L’avversario: Volley Catania

“Giocheremo con una squadra in cui militano ragazzi determinati e tecnicamente validi, e soprattutto che davanti al loro pubblico giocano molto bene”. Così Nicola Ferro alla vigilia della sfida di Catania.

Davide Giuffrida, tecnico legato al club catanese da tre anni, allena un gruppo composto da individualità allettanti. Tra i temibili del sestetto etneo lo schiacciatore Ferraccù, la banda 20enne Scarpello, ed un’inedita coppia vivace di centrali composta da Fabrizio Sanfilippo e dall’ex Davide Speziale.

“Le aspettative? È chiaro che mi aspetto risposte positive sul campo. L’intesa tra Gallo e gli attaccanti è cresciuta in questi pochissimi allenamenti. Ho già visto dei miglioramenti significativi che chiaramente spero di notarli anche a Catania”, conclude il tecnico della Volo.

Simanella: “Necessità di dimostrare che la vittoria con Gupe non è stato un evento singolare”

Gianluigi Simanella, chiamato in corso d’opera nella gara con Gupe, è stato tra gli uomini che hanno contribuito fattivamente alla vittoria finale. Domani un’altra squadra etnea, questa volta il campo di battaglia dove affrontare l’avversario è il Pala Abramo. “Sarà particolarmente complessa come gara – dichiara il centrale palermitano – perché entrambe le squadre hanno necessità di confermare i risultati della scorsa giornata. Ci sarà tanto agonismo, di questo ne sono certo. Volley Catania? Ha dato prova di essere una squadra ben organizzata, ma anche noi non siamo assolutamente da meno”, chiude Simanella.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Volley Catania.