La Volo Saber Palermo chiude il campionato a Siracusa

Dopo essersi congedati dal pubblico amico del Pala Oreto, la Volo Saber Palermo prepara l’ultimo incontro della sua stagione. In terra aretusea, domani alle ore 18 (sabato 30 aprile) affronterà alla palestra Pino Corso i padroni di casa della Paomar Volley Siracusa. Con il recupero della quindicesima giornata, per Palermo si concluderà così un campionato soddisfacente per la gestione di un girone di ritorno da leader. Fischio d’inizio affidato ai pugliesi Giuseppe Resta e Andrea Scarnera. (C.T. Lecce).

Una Volo Saber (38) alla ricerca dell’ultimo sigillo vincente e del contemporaneo sorpasso ai danni dell’antagonista Siracusa (39). Un solo punto separa le compagini, e chi vince a pieni voti si aggiudicherà lo scettro di terza classificata del girone P. Chiuso il conto dell’ambiziosa fase play-off promozione, ormai questione riservata a Letojanni e Lamezia, il gradino più basso del podio diventa una questione di pregio nel palmares societario.

I neroverdi, galvanizzati dai recenti successi con Cinquefrondi in Calabria e con Bronte al Pala Oreto, puntano al tris. Situazione inversa per la Paomar, reduce da un mese di aprile avaro di risultati, frutto di appena un punto raccolto su tre incontri.

All’andata la cabina di regia orchestrata da Bafumo ispirò un motivato Nicolosi, con Siracusa che espugnò in quattro set il campo del Pala Oreto (1-3). Qualche piccolo allarme proviene dall’infermeria neroverde, con Giuseppe Ferro ancora incerto per la trasferta a causa di un problema al polso. L’auspicio per Nicola Ferro, il tecnico della Volo Saber Palermo, è quello di poter contare sull’intera rosa a disposizione nonostante qualche stato influenzale registrato in squadra negli ultimi giorni.